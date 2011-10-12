78-ий театральний сезон стартує виставою «Софія»

14 жовтня в обласному музично-драматичному театрі імені М.Садовського відбудеться прем’єра вистави «Софія».

Як зазначив художній керівник і драматург, народний артист України Віталій Селезньов, театральну версію життя Софії Потоцької на дві частини він писав півтора року.

- У п’єсі звучить дві головні теми, - зазначає Віталій Селезньов. – Пошук суті життя та співвідношення краси і духовності.

Головну роль у п’єсі виконує донька режисера-постановника Катерина Селезньова. Загалом з усіх шести п’єс, які побачили своє життя на сцені Вінницького театру, режисер кожну з них писав під певних акторів – членів трупи. Цього разу Віталій Селезньов писав п’єсу, бачачи головною героїнею саме Катерину, і він стверджує, що не помилився.

Репетиції тривали протягом чотирьох місяців двічі на день.

На прем’єру запрошено Генерального консула республіки Польща Кшиштофа Свідерека. За словами директора деатру Володимира Лозовського, цілком можливо, що виставу буде презентовано у Польщі, а навесні вже запланований всеукраїнський тур.

- За останніх 10 років це найдорожча вистава театру ім.М.Садовського, - говорить В.Лозовський. – Підрахунки ще тривають, але за попередніми підрахунками бюджет вистави складає близько 80 тисяч гривень.

Квитки на прем’єрний показ 14 жовтня розкупили за два тижні. Проте вінничани мають можливість відвідати спектакль 15 та 16 жовтня. Вартість квитків від 20 до 60 гривень.