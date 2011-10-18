Ярослава Куряча не боїться скла в туфлях та брудної конкуренції

Вінничанка Ярослава Куряча, яка виборола корону в конкурсі «Міс Україна-2011» поїде до Лондона виборювати титул Міс світу-2011.

20 жовтня Міс Україна вже буде перебувати у Туманному Альбіоні, і протягом тижня брати участь у тренуваннях та проміжних конкурсах.

Наразі відомо, що з-поміж багатьох конкурсів буде окремим показ хореографічної композиції. Для конкурсу «Міс світу-2011» у партнерстві з хореографом танцювальної студії «Болеро» Тетяною Клименко конкурсантка з України поставила балетну композицію «А у нас дощ».

Одним з не менш важливих конкурсів буде благодійний аукціон, на якому учасниці представлятимуть етновитвори своєї країни, і та, чий лот буде найдорожчим, отримає титул «Міс благодійність». Ярослава везе на конкурс велику деревяну тарілку, яку розписала Петриківським розписом власноруч.

Допоки стиль своєї сукні міс України тримає у секреті, але відомо, що на всеукраїнському конкурсі вона була в одязі з колекції відомої дизайнерки Стелли Шаховської.

Довідка. Конкурс Міс світу вперше відбувся саме у Лондоні, і цьогоріч на 60-річчя зїдуться переможниці минулих років, зірки шоу-бізнесу та відомі особи, які творили історію конкурсу. Переможниця 61 конкурсу отримає корону з рук американки Олесандрії Міллс зі США – Міс світу-2010.

