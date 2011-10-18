Панацея від дорогого газу - енергоефективні технології

Під час останньої наради з питань розвитку альтернативної енергетики в області голова Вінницької ОДА Микола Джига наголосив, що необхідно виходити на новий високий технологічний рівень, економлячи кошти на газові. Як повідомляє офіційне інтернет-видання Вінницької ОДА, керівник області доручив удосконалити регіональну програму енергоефективності. На підготовку документу Микола Джига дав 10 днів.

Особливо економію відчує соціальна галузь.

- Сьогодні у нас в області є багато прикладів, на яких можна будувати ідеологію енергоефективності. Економія від впровадження альтернативної енергетики очевидна, - зазначає губернатор. - Це доводить і приклад с. Росоша (Липовецький р-н), с. Попелюхи (Мурованокуриловецький р-н), і багатьох інших населених пунктів. Це – наше майбутнє, інакше динамічного розвитку не буде.

Говорячи про енергозберігаючі технології Микола Джига наголошував на підтримці вітчизняного виробника, що виготовляє устаткування для обігріву приміщень. Зокрема, на Вінниччині виготовляють котли у місті Бар, а у колег з Рівненщини можна придбати термокотла, який опалює соломою. За словами керманича області, економія буде вражаюча, і підтвердженням тому є реальні приклади: тільки в одній сільській школі можна зекономити 200 тисяч гривень на рік.

На виконання програми залучатимуть інвестиції як з бюджету, так і з приватного капіталу. Зокрема, на фінансування заходів з енергозбереження виділяється 1% з коштів на утримання управлінь облдержадміністрації.