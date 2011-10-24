У Бершаді відкрили Центр дозвілля

У Бершадському районному будинку відкрили Центр дозвілля для молоді. Урочисто перерізати червону стрічку та привітати молодь завітали голова райдержадміністрації О. Снігур та заступник голови районної ради В. Бондаренко.

Відтепер, за словами начальника управління культури та туризму Бершадської РДА Надії Герасимчук, молодь міста матиме можливість цікаво та змістовно проводити вільні вечори протягом вихідних. Відкриття Центру планувалося ще влітку, але затягнувся ремонт.

На відкриття Центру працівники РБК підготували молодіжну розважальну програму. Переможцям різних конкурсів вручали призи від міського голови Бершаді М.Кольченка.

Дискотеки проводитимуться щоп’ятниці, суботи та неділі та у святкові дні з 19 по 22 годину.