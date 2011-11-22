Серед православної молоді є дівчина з голосом Ніни Матвієнко

19 листопада у актовому залі при Хрестовоздвиженському храмі м. Вінниці, у рамках Року Молоді, як повідомляє прес-служба Вінницької єпархії, відбувся конкурс молодіжних музичних талантів. У конкурсі взяли участь молоді співаки та творчі колективи з усіх благочинь єпархії. Вони є переможцями першого етапу конкурсу, який проходив протягом останнього місяця в районних центрах.

За умовами конкурсу кожен учасник виконав по дві пісні: одну духовну та одну світську. Конкурсантів оцінювало журі у складі викладача Київської Духовної Академії (музиканта за першою освітою) протоієрея Олега Кожушного, благочинного І Вінницького міського благочиння протоієрея Богдана Маліновського та регента церковного хору, студента Київського Національного Університету культури і мистецтв Назарія Давидовського.

Дівчата з Могилева-Подільського виконувала пісні дуетами, звучали псалми і стрілецькі народні пісні. До уваги журі представили свої таланти бандуристки з Хмільницького району. Людмила Синиця з Томашпільського благочиння не завадило навіть те, що під час її акапельного виконання псалми «Біжать у Почаївстежки та дороги» раптом вимкнувся мікрофон. Молодіжний чоловічий гурт з Барського району виконав молитву «Отче наш» українською мовою та «Козацьку пісню». У конкурсній програмі від Вінницького районного благочиння виступила Вероніка Онищенко. У її виконанні особливо вразила пісня «Молитва» сербською мовою.

Справжнім відкриттям конкурсу стала дівчинка з Шаргородського району Тремба Катерина, яка вразила усіх чудовим тембром свого голосу, який, за словами членів журі, дуже нагадує тембр голосу видатної української співачки Ніни Матвієнко.

Загалом всі учасники концерту показали чудовий рівень підготовки та справжній талант, тому журі знадобилося досить багато часу для визначення переможців.

Отець Олег Кожушний наголосив, що головною метою концерту було не влаштувати змагання, а надати можливість православній молоді з різних міст і сіл єпархії, проявити свої музичні таланти, спершу у себе вдома, а потім і у Вінниці. Другою ціллю було допомогти молодим людям створити собі свято, і, як зауважив священик, це вдалося зробити. Концерт проходив у теплій, дружній атмосфері великої православної молодіжної сім’ї. Однак, як нагадав голова журі, разом з участю у святі, молоді виконавці брали участь і у конкурсі, а це значить, що повинні бути названі його переможці.

В номінації «колективи» місця розподілилися наступним чином.

Перше місце: ансамбль «Хмільничани» (Хмільницьке благочиння).

Друге місце: дует Рубан Ніна та Сидоренко Богдана (Могилів-Подільське благочиння).

Третє місце: ансамбль «Козацькі пісні» (Барське благочиння).

В номінації «сольні виконавці»:

Перше місце: Злата Давидовська.

Друге місце: Федоринчик Ганна (Жмеринське благочиння) и Лопуга Ольга (Хмельницьке благочиння).

Третє місце: Онищенко Вероніка (Вінницьке районне благочиння) та Тремба Катерина (Шаргородське благочиння).

Спеціальної нагороди, своєрідного «Гран-прі», була удостоєна Ангеліна Григорян зі Жмеринського району, котра завершила святковий концерт піснею «Україно, моя».