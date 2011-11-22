Вінничанин на європейську зарплату має працювати 9 місяців

Офіційний рівень зарплатні в Україні залишається дуже низьким. Про це свідчать дані, оприлюднені Держкомстатом. Згідно з цифрами, зібраними відомством, у вересні практично третина українців - 32,5% - отримували заробітну плату до 1,5 тис. грн.

Частка українців, які заробляють до 2 тис. грн., становить практично половину - 48,5%. А не більше 4 тис. грн. отримують близько 85% громадян України.

Найбіднішими регіонами традиційно є області, в яких немає великих промислових підприємств. Отже, найбільший відсоток людей, які отримують мінімальну зарплату, зафіксований у Чернівецькій (10,3%), Вінницькій (9,1%) та Тернопільській - майже 9% областях.

А найбільш забезпечені громадяни, традиційно, живуть у столиці і східних регіонах країни.

Середня зарплата на Вінниччині в останні місяці коливається на рівні близько 2000 – 2100 гривень на місяць. Це у двічі менше мінімальної зарплатні мешканців країн, які нещодавно поповнили Євросоюз і у дев’ять разів менше, ніж мінімальна платня у Ліхтенштейні.