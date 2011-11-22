Прокуратура підловила посадовців на отриманні незаконних винагород

Прокурором Піщанського району складено та направлено до суду протокол відносно одного із посадовців Піщанської райдержадміністрації, який, з метою отримання коштів, незаконно видавав накази про вибуття ним та підлеглих у відрядження, хоча, фактично, ніхто нікуди не виїжджав.

А в Гайсинському районі прокурором складено та направлено до суду протокол відносно головного бухгалтера однієї із сільських рад, яка отримала від громадянина неправомірну вигоду в сумі 100 грн. за видачу незаконної довідки.

У вінниці ж прокурором Ленінського району м. Вінниці складено та направлено до суду протокол відносно завідуючої одного із дошкільних навчальних закладів департаменту освіти Вінницької міськради, яка одержала від громадянина 600 грн. за прийняття до ДНЗ без достатніх законних підстав дитини.

У діях посадових осіб вбачаються ознаки адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП.