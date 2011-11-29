Ольга Рудник познайомить з минулим Вінниччини

Сьогодні, 29 листопада о 16.00 в обласній бібліотеці ім.К.А.Тімірязєва відбудеться презентація книги Ольги Рудник «Надсобський край: маловідомі сторінки історії». У ній авторка знайомить читачів з героїчним минулим Вінниччини і розкриває невідомі раніше сторінки історії національно-визвольного руху ХVІІ – ХХ ст. на території Гайсинського, Іллінецького, Оратівського та Немирівського районів.

Це не перша книга Ольги Рудник. У 2007 році жінка видала фотоальбом «Іллінеччина: сторінки історії та культури». Має ряд досліджень по історії Іллінецького району, які друкувалися у пресі. Ольга Рудник - один з авторів герба м. Іллінці та Іллінецького району.

Авторка народилась і проживає в с. Паріївка Іллінецького району Вінницької області. Закінчила Чернівецький державний університет ім. В. Стефаника. Викладала історію у школах сіл Горішні Шерівці на Буковині, Бабин, Паріївка, м. Іллінці, вела краєзнавчий гурток при Іллінецькому районному будинку школярів та юнацтва. Була учасником районних комісій укладення словника пам’яток історії та культури Вінницької області, Книги пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр.