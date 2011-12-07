Літня жінка кинулась під поїзд на вінницькому вокзалі
11:55, 07 грудня 2011Вінниця
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Вчора близько десятої ранку на залізничному вокзалі міста Вінниці сталася жахлива подія.
Як повідомили працівники місцевого лінійного відділу міліції, 75-річна жінка, намагаючись звести рахунки з життям, потрапила під вантажний потяг. Наразі тіло загиблої передано на судово-медичну експертизу.
Подробиці з’ясовують правоохоронці.
Як повідомила Прес-служба УМНС у Вінницькій області, загалом з початку року на Вінниччині зареєстровано 286 випадків суїциду, при яких загинуло 134 особи.
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