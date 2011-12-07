Потенційні призовники «бомбили» турбівські дачі

Крадіжки з дачних будинків, розташованих на околицях Турбова, давно дратували тамтешніх мешканців. Наразі в них є привід зітхнути з полегшенням.

Як повідомляє УМВС у Вінницькій області, 6 грудня працівники Липовецького райвідділу міліції затримали двох молодих хлопців 17 та 19 років, яких обґрунтовано підозрюють у скоєнні низки крадіжок з дачних будинків в селищі Турбів.

До правоохоронців звернулися двоє постраждалих громадян і розповіли , що з їх будинків невідомі викрали різні речі домашнього вжитку.

В даний час молодики перебувають у райвідділку міліції, а за фактами крадіжок порушено кримінальну справу.