Потенційні призовники «бомбили» турбівські дачі
12:04, 07 грудня 2011Вінниця
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Затримала міліція
Крадіжки з дачних будинків, розташованих на околицях Турбова, давно дратували тамтешніх мешканців. Наразі в них є привід зітхнути з полегшенням.
Як повідомляє УМВС у Вінницькій області, 6 грудня працівники Липовецького райвідділу міліції затримали двох молодих хлопців 17 та 19 років, яких обґрунтовано підозрюють у скоєнні низки крадіжок з дачних будинків в селищі Турбів.
До правоохоронців звернулися двоє постраждалих громадян і розповіли , що з їх будинків невідомі викрали різні речі домашнього вжитку.
В даний час молодики перебувають у райвідділку міліції, а за фактами крадіжок порушено кримінальну справу.
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