Діти обсадили деревами школи, дитсадки і сміттєзвалища

Завершився місячник щорічної екологічної акції «Посади своє дерево»

Участь в озеленені Вінницького району взяли учні старших класів. Було посаджено 4,5 тисячі дерев.

Півтори тисячі деревцят, а це 1 тисяча берізок, 500 сосон, 40 модрин японських, 50 лип і 20 дубків знайшли своє місце біля сільських шкіл і дитсадків, а 3 тисячі грабків тепер ростимуть на місцях колишніх сміттєзвалищ і навколо діючих смітників в селах Стадниця, Ільківка, Мізяківські Хутори і в селищі Вороновиця.

Лісоматеріал для екоакції школам безкоштовно надав директор ДП «Вінницький лісгосп» Віктор Попельнюк. Найактивніше себе проявили у прикрашені своїх населених пунктів учні ЗОШ Вінницьких Хуторів, Зарванець, Малих Крушлинець, Бохоників, Якушинець, Михайлівки і Побережного Вінницького району.

- Приємно було бачити радісні обличчя школяриків, які відчували свою причетність до великої місії – дбати про своє майбутнє шляхом примноження зелених насаджень», - розповідає координатор районної організації Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» Надія Олійник.

За словами Надії Олійник акції по озелененню проводяться у Вінницькому районі щороку, і не лише восени, а і навесні. Вже сьогодні є прохання від сільських і селищних громад на висадження у них школяриками наступною весною горобини, калини, липи, ялинок, туї, самшити і горіха.