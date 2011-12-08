В процесі реформування Стратегії Вінниці використовуватимуть досвід Білорусі

На Вінниччині з офіційним візитом перебуває делегація республіки Білорусь. До нас завітали представники агропромислового комплексу з метою вивчення досвіду інвестиційної діяльності в сільському господарстві.

- Делегація працюватиме декілька днів, планується відвідати овочесховище ТОВ „Агро-еталон”, ТОВ „Аграна-Фрут”, молокотоварний комплекс у с.Громадське Латинського району та Гайсинський цукрозавод, - повідомляє перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан.

Це зустрічний візит білоруської делегації, яка нещодавно приймала представників Вінниччини у себе вдома. За словами заступника міністра АПК республіки Білорусь Леоніда Маринича, планується обмінятися досвідом та напрацювати подальші шляхи спільної співпраці.

Законодавство України дещо різниться від Білорусі, у наших сусідів агропромисловий комплекс знаходиться під повним контролем держави, в той час як у нас в розвитку сільського господарства приймає участь приватний бізнес.

- Радою Кабінету Міністрів прийнято 18 державних програм, за якими відбувається стратегія розвитку АПК, - зазначає заступник міністра Леонід Маринич. – Зокрема, це програми в молочній галузі, птахівництві, овочівництві, відкорму молодняка, переоснащення сільськогосподарської техніки та інші.

Білорусь по праву можна назвати країною продуктового раю, адже майже у них майже вся сільськогосподарська продукція власного виробництва – імпортуються лише цитрусові, рис та риба. І тут закрити цю проріху має на меті державна програма, зокрема вже в наступному році планується збільшити виробництво власної рибної продукції на 45 тонн.

Загалом держава інвестувала в сільське господарство 45 мільярдів інвестицій, які підлягають поверненню під пільгові і навіть нульові ставки по кредитах. Позитивним результатом можна вважати збільшення виробництва продукції протягом 5-ти років на 52%.