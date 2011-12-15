ВАТ "Брацлав" подруживася з Асоціацією виробників молока

ВАТ "Брацлав" - єдине підприємство в Україні, яке займається науковими дослідженнями, розробкою і конструюванням, випуском, монтажем і сервісним обслуговуванням обладнання для виробництва молоката та Асоціація виробників молока України підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомив голова правління ВАТ “Брацлав” М. Михайленко.

За словами керівника підприємства, поєднання досвіду роботи Асоціації на тваринницьких комплексах та досягеннь заводу з їх проектування та будівництва, виготовлення обладнання для виробництва молока, дадуть новий поштовх розвитку молочної галузі. “Разом легше буде займатися науково-дослідницькою роботою, без якої неможливий поступ вперед”.

Довідка УНІАН. За час свого існування ВАТ “Брацлав” (підприємство засноване в 1985 році) фахівцями компанії розроблено та впроваджено у виробництво широкий комплекс доїльних установок і обладнання для всіх технологій утримання корів.

Доїльні зали типу «Ялинка», автоматичні системи управління фермою (АСУФ), доїльні установки для доїння корів у молокопровід при прив'язному утриманні корів УДМ-100 і УДМ-200, установки для доїння у літніх таборах і на пасовищах, в індивідуальних та фермерських господарствах УІД -10, стійлове обладнання для утримання худоби добре зарекомендувало себе серед широкого кола фахівців-тваринників.