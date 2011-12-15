Зростання промислового виробництва очікується в межах 2%

За очікуваннями обласної влади, зростання промислового виробництва області у 2012 році відбуватиметься в межах 2%.

Про це виданню “Вінниччина” повідомив начальник головного уравління економіки Вінницької ОДА Андрій Гижко.

- Прогноз стриманий, ми це чудово розуміємо, але існує ряд передумов. Маю на увазі 12 підприємств спиртової галузі, адже проблему, пов'язану з їх роботою і збутом продукції, так і не вирішено.

Ще одна поблема, названа А. Гижком — робота Ладижинської ТЕЦ, на яку припадає чверть промислової продукції області.

- Якщо порівняти її роботу нинішньої осені з тією кількістю струму, який вироблявся протягом осені минулого року, то кожного місяця електроенергії вироблялося менше на 20-30%. Це пов'язано з роботою АЕС, які генерують дешевший струм.

У 2010 році на Ладижинській ТЕЦ працювало 3-4 енергоблоки, а нині — лише 2. Але ми покладаємо дуже великі сподівання на прихід нового власника. В них є чимало вугільних шахт, то сподіваємось, що всі потужності Ладижинської ТЕЦ будуть задіяні.