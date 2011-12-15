Спілка ветеранів вимагає заборони будівництва на "Вервольфі"

Сьогодні у Вінниці відбулась обласна звітно-виборна конференція Спілки ветеранів України.

Делегати заслухали звіт керівництва про роботу організації потягом останніх чотирьох років, а також обрали новий склад ради облорганізації, до якої ввійшло 74 члени спілки.

Очевидно спілчани роботою свого голови облорганізації Леоніда Копецького залишились задоволені, позаяк довірили йому керувати і надалі.

Окрім того, учасники конференції визначились, хто представлятиме Вінниччину на 6-му з'їзді Спілки у Києві, - обрано 6 делегатів.

Що ж до резолюції, то учасники конференції записали в неї два основних питання. По-перше, зобов'язали керівництво спілки у столиці звернутись до вищої виконавчої і представницької влади з вимогою виконання усіх зобов'язань із соціального захисту ветеранів у повному обсязі.

Другий із резонансних пунктів стосувався дражливого для губернатора Миколи Джиги, який брав участь у зібранні, питання музею на ставці Гітлера у Стрижавці. А саме, спілчани вимагають припинити будь-яке будивництво на “Вервольфі”, аби Ставка не перетворилась на місце неофашистських збіговиськ.

Резолюцію конференції з вимогою пролобіювати це рішення на рівні держави учасники конференції вручили заступнику голови Спілки ветеранів України Ангеліні Моїсеєвій.