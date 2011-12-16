Держава компенсувала проїзд пільговиків лише на 5%

Вінницька міська рада отримала 3.5 млн. гривень субвенції з Держбюджету за нанадання пільг на послуги зв'язку та компенсації за пільговий проїзд окремих громадян.

Про це УНІАН повідомила директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

Річні ж витрати транспортників міста на перевезення пільгових категорій громадян ,за словами міського голови Володимира Гройсмана, сягають 70 мільйонів гривень.

Такий дисбаланс призводить до вимивання обігових коштів підприємств і заводить транспортників у збитки.

Скажімо, за даними Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку, наразі тільки електротранспортом міста перевозиться понад 40 категорій громадян, які згідно з чинним законодавством мають право на безкоштовний проїзд.