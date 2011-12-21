В аграрних підприємствах голосніше замукало і зарохкало

Порівняно з січнем–листопадом 2010р. в аграрних підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та птиці збільшився на 4,4%, у т.ч. свиней – на 16,1% та великої рогатої худоби – на 1,1%, тоді як птиці зменшився на 0,7%.

Про це повідомило головне управління Статистики у вінницькій області.

Відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій склало 104,6% проти 106,5% у січні–листопаді 2010р.

Зросли середньодобові прирости на вирощуванні, відгодівлі та нагулі великої рогатої худоби з 484 г до 508 г та свиней з 307 г до 343 г.

На початок грудня п.р. в аграрних підприємствах (крім малих) було в наявності 239,6 тис.т кормових одиниць кормів усіх видів, що на 0,2% менше проти минулого року. У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало по 15,0 проти 14,4 ц к.од. станом на 1 грудня 2010р.