Гройсман хоче, щоб підприємці переходили на єдиний податок
Краще для міськбюджету
21 грудня на черговому засіданні Ради підприємців при міському голові її представники ознайомились із новими правилами спрощеної системи оподаткування, яка запрацює з 1 січня 2012 року.
Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.
Вінницькі бізнесмени, які входять до складу Ради, домовились оперативно поширити серед свої колег інформацію про нові можливості в оподаткуванні. Таким чином вони відгукнулись на ініціативу міського голови Володимира Гройсмана, який закликав підприємців ще раз переглянути методи своєї господарської діяльності із тим, аби перейти на єдиний податок.
- На сьогоднішній день ми фактично маємо два джерела, які наповнюють бюджет розвитку міста - це плата за землю і єдиний податок. Тому для нас важливо, аби ці кошти надходили у якомога більших обсягах, для того, аби ми могли виконувати ті завдання, які покладені на місцеві органи самоврядування, - зазначив міський голова Володимир Гройсман.