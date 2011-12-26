Гройсман хоче, щоб підприємці переходили на єдиний податок

21 грудня на черговому засіданні Ради підприємців при міському голові її представники ознайомились із новими правилами спрощеної системи оподаткування, яка запрацює з 1 січня 2012 року.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Вінницькі бізнесмени, які входять до складу Ради, домовились оперативно поширити серед свої колег інформацію про нові можливості в оподаткуванні. Таким чином вони відгукнулись на ініціативу міського голови Володимира Гройсмана, який закликав підприємців ще раз переглянути методи своєї господарської діяльності із тим, аби перейти на єдиний податок.

- На сьогоднішній день ми фактично маємо два джерела, які наповнюють бюджет розвитку міста - це плата за землю і єдиний податок. Тому для нас важливо, аби ці кошти надходили у якомога більших обсягах, для того, аби ми могли виконувати ті завдання, які покладені на місцеві органи самоврядування, - зазначив міський голова Володимир Гройсман.