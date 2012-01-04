Міська влада пропонує вінничанам обговорити бюджет-2012

Сьогодні, 4 січня, о 17.00 у міській раді відбудуться громадські слухання з обговорення проектів Програми економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2012 рік та міського бюджету.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня минулого року ці документи затвердив міськвиконком. А завтра, 5 січня, їх винесуть на суд депутатів: відбудеться позачергова сесія Вінницької міської ради, яка й розгляне, на що і в яких обсягах витрачатиме міські гроші мер та його команда протягом 2012 року.