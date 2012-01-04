Вінницькі податківці мало «витягнули» з підприємців

Рахункова палата України виявила неефективність роботи податкових органів Вінницької, Житомирської та Кіровоградської областей.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на офіційний сайт Рахункової палати, охоплені перевіркою податкові органи зазначених областей в процесі мобілізації коштів до держбюджету на вкрай низькому рівні забезпечували виконання планових показників Мінфіну.

Податковий борг, станом на 1 липня 2011 року, з платежів до бюджетів трьох областей становив 870 млн. грн., що на 47% перевищує загальну суму надходжень. Разом з цим, рівень переплат до держбюджету становив від 45% до 65%.

Аналіз існуючої структури податкових органів Вінницької, Житомирської та Кіровоградської областей показав, що Держподатслужба не забезпечила дотримання вимог нормативно-правових актів при розробці пропозицій щодо структури своїх регіональних підрозділів, що, зокрема, призвело до фінансових втрат на суму в 9,9 млн. грн.

Під час аудиторського дослідження встановлено, що прорахунки при плануванні фінансування оплати праці податківців призвели до завищення асигнувань і витрат на незаплановані цілі. Крім того, податковими органами Вінницької, Житомирської та Кіровоградської областей при використанні бюджетних коштів допущені порушення при оплаті послуг з утримання своїх приміщень, не дотримано процедури держзакупівель. В цілому з порушенням законодавства і неефективно використано більш як 36 млн. грн.

Колегія Рахункової палати вважає, що посилення контролю з боку Держподатслужби за використанням коштів держбюджету органами податкових служб у Вінницькій, Житомирській і Кіровоградській областях сприятиме як більш обгрунтованому плануванню, так і значно більш економному і раціональному використанню коштів.