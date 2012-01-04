Вінницький школяр – гордість і надія України

Шестикласник навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей № 7 Вінницької міської ради Михайло Кривошея 29 грудня 2011 року отримав з рук Міністра освіти і науки Дмитра Табачника унікальну нагороду для обдарованих учнів України – нагрудний знак «Гордість і надія України». Серед одинадцяти відзначених вінничан – наймолодший, проте у свої дванадцять має чималий перелік перемог.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Лише у травні 2011 року на ХІІ Математичному кубку Європи, що відбувався у Парижі, Михайло Кривошея виборов 3 золоті медалі. Причому у змаганнях на пошук виграшних математичних стратегій юне обдарування виборює золоту медаль вже п’ять років поспіль, будучи беззаперечним фаворитом.

Першу свою нагороду Михайло Кривошея здобув у неповні 6 років. А всього за перемоги в Математичних кубках Європи за всі роки своєї участі має 8 золотих, 2 срібні та 1 бронзову медаль. Окрім того, упродовж двох останніх років у своїй віковій категорії учень виборював абсолютну першість у Всеукраїнському фіналі ХІV та ХV Міжнародного чемпіонату з розв’язування логічних задач.

Водночас Михайло систематично перемагає і в предметних олімпіадах, які проводяться на теренах України. До прикладу, будучи учнем 5 класу, здобув абсолютну першість у міській альтернативній олімпіаді з математики серед учнів 5 класів, в міській олімпіаді з математики серед шестикласників та абсолютну першість в міській олімпіаді з англійської мови серед учнів 5 класів.

А навчаючись у 6 класі, виборов перше місце в міській олімпіаді з математики серед семикласників та перше місце в міській олімпіаді з фізики серед учнів 7 класів (це при тому, що фізика як окремий навчальний предмет в 6 класі ще не вивчається).

Тому цілком закономірно, що такий талант відзначено на загальнодержавному рівні.

Довідка. З метою відзначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів за значний особистий внесок у піднесенні престижу України на міжнародній арені та за участь у міжнародних інтелектуальних змаганнях у 2011 році Міністерство ініціювало запровадження нагороди для обдарованих учнів України – нагрудний знак «Гордість і надія України». Цієї відзнаки удостоюються ті учні, які показали неймовірні результати в міжнародних інтелектуальних, спортивних або творчих змаганнях, не просто гідно представили нашу країну на міжнародному рівні, а стали особливими переможцями у такому юному віці.