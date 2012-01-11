Вінничани провели вимушений вечірній моціон

Вчора близько 19.00, в центрі Вінниці зіткнулися два автомобілі. Це сталося на вул.Соборній, навпроти квіткового базару, в двох сотнях метрів від 2-ої школи, - повідомляє „Вінницький капіталіст”.

Місце аварійної "зустрічі" виявилося вкрай невдалим: машини перегородили трамвайні колії, і за якісь півгодини з обох боків вишикувалася черга з декількох трамвайних вагонів. Пасажири трамваїв щільним потоком рушили по Соборній. Один з постраждалих - автомобіль таксі "Фіат" відомої служби "Вимпел". Йому в правий бік в'їхав "Фольксваген" - універсал, від чого передок у самого "німця" перетворився на місиво. На місце ДТП оперативно прибули співробітники ДАІ і служби руху трамвайно-тролейбусного управління. У аварії, що сталася 10 січня, ніхто не постраждав. Єдина серйозна незручність для сотень пасажирів „нерухомих” трамваїв - вимушена піша прогулянка по вечірній Вінниці.