Протягом місяця міська рада "викриватиме" приховане безробіття

На засіданні міськвиконкому першочерговим був розгляд проекту рішення міської ради „Про виконання Програми зайнятості населення м.Вінниця на 2010-2011 роки та Програму зайнятості населення м.Вінниці на 2012-2013 роки”.

- На ринку праці м. Вінниці у 2010-2011 роках збереглась тенденція щодо стабілізації, відбулися певні позитивні зміни. Основною ознакою цього є зменшення чисельності незайнятого населення на обліку в міській службі зайнятості, - повідомила у своїй звітній доповіді директор департаменту праці і соціального захисту населення Лариса Попова. – Якщо в 2010 році до ЦЗ звернулися 13,7 тис. чол., то в 2011 – 12,4 тис. чол.

У структурі зайнятості за видами економічної зайнятості займають промисловість та виробництво електроенергії, газу і води – 24%, охорона здоров’я та соціальна допомога – 15%, освіта – 15%, торгівля – 12%.

За словами міського голови Володимира Гройсмана, який відхилив закиди скептиків щодо існування повсюдних закладів торгівлі, промисловість у місті діє і забезпечує городян робочими місцями.

Середньомісячна заробітна плата по місту збільшилась на 15% порівняно з 2010 роком і склала 2310 гривень. Загальний обсяг боргу по заробітній платі зменшився на 66% в порівнянні з 2010 роком.

За дорученням Володимира Гройсмана, департаменту праці і соціального захисту населення спільно з департаментом економіки необхідно з’ясувати стан справ з прихованим безробіттям і дізнатися про реальну кількість економічно активного населення в місті.

