У Вінницькій області збільшилися обсяги будівельних робіт

У січні 2012 р. підприємствами Вінницької області виконано будівельних робіт на суму 41,5 млн.грн., що на 16,5% більше ніж у січні попереднього року.

Про це повідомляє інформпортал Кабінету Міністрів України.

Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у 2011 р. становила 1,6%. За цим показником Вінниччина посіла чотирнадцяте місце серед регіонів України, а за темпами приросту – десяте.

За видами будівельної діяльності переважна (76,6%) частка обсягів будівництва припадає на підприємства, що займаються будівництвом будівель та споруд. Обсяги робіт таких підприємств проти січня 2011р. збільшились на 9,9%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 89,8% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (4,5% та 5,7% відповідно).

Будівельні підприємства м. Вінниця, якими виконано 81,3% загально-обласного обсягу робіт, наростили їх проти січня попереднього року на 17,5%.

Зросли обсяги будівництва у містах Вінниці, Хмільнику, Ладижин та Іллінецькому, Хмільницькому, Вінницькому, Бершадському, Барському, Козятинському, Гайсинському, Томашпільському, Тульчинському районах.