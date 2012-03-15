Мешканці вінницьких багатоповерхівок хочуть "старших"

Минулого року у місті було створено громадську організацію «Асоціація старших по будинках м. Вінниця». Головною метою діяльності цієї структури є підвищення активності мешканців міста у питаннях розвитку та підтримки в належному стані житлових будинків, в яких вони проживають. Про перші здобутки у роботі розповів голова ГО «Асоціація старших по будинках м. Вінниці» Олександр Гаврилюк.

Як повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради,

упродовж 2011 року у приміщенні Асоціації, яке знаходиться за адресою вул. Першотравнева, 78, проводились зустрічі із старшими по будинках, навчальні семінари та надавалась необхідна консультація для управителів багатоповерхівок.

Для тих городян, яких мешканці обрали старшими по будинках, створено спеціальний сайт, на якому управителі багатоповерхівок можуть дізнатись про новини, пов'язані з роботою громадської організації «Асоціація старших по будинках м. Вінниці». Крім того, скориставшись посиланням http://starshiydoma.at.ua можна отримати відповіді на ті чи інші питання стосовно утримання будинків в режимі он-лайн, ознайомитись із рішеннями та положеннями міської ради, які стосуються житлового фонду та роботи старших по будинку тощо.

За інформацією голови громадської організації «Асоціація старших по будинку м. Вінниці» Олександра Гаврилюка, кількість старших по будинках в обласному центрі поступово зростає. «У 2010 році було близько 480 старших по будинках, а у 2011 кількість управителів зросла до 829, - говорить Олександр Гаврилюк. - Крім того, за два місяці поточного року ще у 16 будинках було обрано відповідальних осіб».

Протягом 2010-2011 років у старших по будинках були певні труднощі, пов'язані із їхньою роботою. Вони не розуміли своїх обов'язків та рівня відповідальності житлово-експлуатаційних підприємств перед мешканцями, не знали, як правильно оформляються додатки типу обхідних листів та бланків виконання послуг. В свою чергу це викликало масу непорозумінь щодо кола відповідальності та роботи старших по будинку та ЖЕКів.

«Саме тому представники Асоціації проводили індивідуальні співбесіди із кожним старшим по будинку, на яких роз'яснювали сферу обов'язків управителів будинку, а також надавали консультації стосовно правильності оформлення документів, які стосуються їхньої роботи, - розповідає Олександр Гаврилюк. - Відтак, починаючи з липня до нашої Асоціації звернулось більш ніж 630 старших по будинках із різних питань».

Минулого року на базі Вінницького національного технічного університету проводились навчання для управителів будинків, де крім голів об'єднань співвласників багатоповерхових будинків, навчались і старші по будинках. В результаті підвищення кваліфікації, один старший по будинку вже зареєстрував нове ОСББ, ще двоє подали заявки на створення об'єднання.

Також ГО «Асоціації Старших по будинках» спільно з Ресурсним Центром підтримки ОСББ м. Вінниці постійно проводить набір старших по будинках, які виявили бажання пройти тренінги та підвищити свої знання у сфері «Управління будинком». Відтак, завдяки спільній співпраці Асоціації, департаменту житлового господарства Вінницької міської ради та житлово-експлуатаційних підприємств, лише у минулому році близько 120 старших по будинках донесли до мешканців багатоповерхівок необхідність залучення коштів за умовами співфінансування на капітальний ремонт житлового фонду.

