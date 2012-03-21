875 юнаків Вінниччини визнано непридатними до військової служби

У військових комісаріатах Вінниччини завершується приписна кампанія юнаків 1995-го року народження.

Як повідомили в обласному військовому комісаріаті, до призовних дільниць міських та районних військкоматів вже викликано більше 8 500 юнаків, понад 7 300 з них, пройшовши медичні комісії та тестування, отримали посвідчення відповідного зразка.

– Цього року на військовий облік буде поставлено більше 9 200 юнаків, – розповідає військовий комісар Вінницького обласного військового комісаріату полковник Геннадій Долгашов. – За результатами перевірок, не придатними до військової служби визнано 875 осіб, ще 320 юнаків направлені на додаткові медичні обстеження до лікувальних закладів області. Через проблеми із законом в минулому 45 підлітків не підлягають призову.

Крім того, за словами офіцера, є випадки, коли юнаки взагалі не з’являються на вимогу військкоматів до приписних дільниць. Таких на Вінниччині наразі понад 140 осіб. Застерігаючи правопорушників, полковник Геннадій Долгашов зазначає, що у майбутніх призовників ще є час до кінця березня, аби пройти заходи приписної кампанії. У іншому випадку на тих, хто ухиляється від явки до військових комісаріатів області, чекають “зустрічі” з правоохоронними органами.

Як повідомив речник Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України у місті Вінниця Сергій Фурдик, цікавим є той факт, що з усіх юнаків, які пройшли приписку до призовних дільниць та визнані придатними до військової служби, понад 60 виявили бажання навчатися у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України.

Серед кращих з організації та проведення приписної кампанії в області відзначають Барсько-Мурованокуриловецький та Хмільницький об’єднані районні військові комісаріати.