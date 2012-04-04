На хабарі впіймали комісара військкомату

Працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Вінницькій області затримали «на гарячому» під час отримання хабара комісара військового комісаріату одного з районів області. Посадовець вимагав та отримав від одного з призовників 4 тисячі гривень за надання відстрочки від призиву до служби в Збройних силах України.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Як повідомив начальник УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області Сергій Бевзенко, до правоохоронців надійшла оперативна інформація від мешканців району.

Начальника комісаріату затримували у службовому кабінеті, де працівники міліції вилучили предмет хабара та задокументували на руках підозрюваного залишки люмінесцентного порошку.

Наразі Прокуратурою Вінницького гарнізону по вказаному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального Колдексу ( Одержання хабара в особливо великому розмірі, або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.