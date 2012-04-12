Шахраї «полювали» на мобілки

Працівники Державної служби охорони затримали по «гарячих» слідах зловмисників, які шахрайським шляхом заволоділи мобільним телефоном 25–річного вінничанина. Це сталося сьогодні близько другої години ночі поблизу залізничного вокзалу Вінниці.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, до потерпілого чоловіка на вулиці звернулися невідомі йому два чоловіка та жінка, які попросили дати їм на хвилину мобільний телефон. Нічого не підозрюючи, вінничанин вирішив допомогти незнайомцям і віддав свій засіб зв’язку. Отримавши мобілку, незнайомці кинулися тікати. Наздогнати зловмисників потерпілий не зміг і тому одразу звернувся до працівників міліції. Він добре запам’ятав шахраїв і детально описав їх прикмети. Інформацію передали на усі патрульні екіпажі і незабаром двох підозрюваних виявили та затримали.

Їх затримали працівники Державної служби охорони, які неподалік від місця події здійснювали патрулювання. Підозрювані чоловік та жінка виявилися вінничанами віком 27 та 28 років. Правоохоронці встановили також особу третього зловмисника і сьогодні вживаються заходи щодо його затримання.

Наразі за цим фактом проводиться перевірка. В діях підозрюваних вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу (Шахрайство).

Подібні шахрайства є досить розповсюдженими. У більшості випадків, громадяни позбуваються своїх засобів зв`язку через власну довірливість. Працівники міліції звертаються до громадян з проханням бути більш пильними при спілкуванні з невідомими і не віддавати у руки незнайомців особисті речі.