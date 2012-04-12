"Лялю Ратушну" та "Пирогова" повернуть Вінниці

Улюблений прогулянковий річковий транспорт вінничан - катери "Ляла Ратушна" та "Микола Пирогов" незабаром повернуть у власність міста.

Таке рішення Господарський суд Києва прийняв ще минулого року. Тоді ж він зобов'язав акціонерне товариство "Київський річковий порт" повернути державі 11 буксирів, теплоходів і барж. Серед них і суди вінницької пристані.

Про це повідомляє інформаційний портал Моя Вінниця.

Але вимоги суду виконані не були, річковий порт спробував опротестувати його рішення. Аж ось 21 березня апеляцію відхилили. Київський апеляційний суд підтвердив рішення суду попередньої інстанції.

- За зверненням Державного підприємства «Адміністрація річкових портів» прокуратура Києва перевірила законність набуття права власності на державне майно - річкові суда, розташовані у пристаней Вінниці та Могилева-Подільського, - повідомляють у прес-службі столичної прокуратури.

За результатами прокурорської перевірки пред'явлено позов, який передбачає повернення річкових судент у власність держави та визнає недійсними нинішні свідоцтва про права власності.

За словами директора Вінницької пристані Олександра Черевниченка, остаточну крапку в судовій тяганині ставити ще рано.

- Процес цей складний та тривалий. - говорить Олександр Черевниченко. - Попри ті судові рішення, про які ми вже знаємо, ще невідомо коли усе вирішиться остаточно. Але як віничанин я радію, що місто врешті решт стане власником наших катерів. І ми, і Вінниця від цього лише виграємо.

Нині вінницькі катери готують до відкриття сезону навігації, який зазвичай розпочинається 1 травня. Але, за словами директора пристані, і "Микола Пирогов", і "Ляля Ратушна" перші цьогорічні пробні рейси зроблять ще раніше - наприкінці квітня.