Продавщиця "взяла касу" першого ж дня роботи

Влаштувавшись на роботу продавцем, жінка в свій перший робочий день викрала з каси магазину гроші та зникла в невідомому напрямку. Наступного дня працівники міліції її розшукали, але викрадені гроші повернути не вдалося – зловмисниця все витратила на святкування дня народження коханого чоловіка.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Вчора до Замостянського райвідділу міліції м. Вінниці звернулася 46-річна жінка-підприємець з заявою про те, що з її торгового кіоску з продуктами харчування, розташованого на ринку «Привикзальний» зникла продавчиня, а разом з нею дві тисячі гривень, які знаходилися у касі.

Зі слів заявниці, це був перший робочий жінки, яку вона щойно прийняла до себе на роботу з випробувальним терміном. Вона знала лише ім’я нового продавця та номер мобільного телефону. Паспорт жінка обіцяла принести у найближчі дні для офіційного оформлення на роботу, мотивуючи тим, що вона недавно вийшла заміж та віддала документ у відповідну службу для зміни прізвища. Протягом дня жінка-підприємець кілька разів перевіряла роботу своєї нової робітниці і була нею задоволена. Прийшовши наприкінці дня до свого торгового кіоску, заявниця побачила, що він зачинений. Вона зателефонувала до продавця, але та не відповідала на дзвінки. Наступного дня, коли продавчиня не прийшла на роботу, власниця торгового кіоску зрозуміла, що її ошукали та пішла до міліції.

Як розповів начальник Замостянського райвідділу міліції Сергій Сокиран, цього ж дня працівники міліції встановили особу продавчині та затримали її за місцем свого проживання. Нею виявилася 23-річна вінничанка, раніше судима за скоєння крадіжок.

Зі слів затриманої, гроші вона викрала з каси для того, щоб придбати подарунок для коханого чоловіка, який в цей день святкував свій день народження. Решту викрадених грошей подружжя витратило на святковий стіл та міцні напої, до яких молоді люди зовсім небайдужі.