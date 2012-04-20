Вінниця – в десятці найкращих міст України

Популярний український тижневик «Коментарі» склав свій традиційний рейтинг українських міст за підсумками їх розвитку у 2011 році. «Коментарі» порівняли 45 найбільших міст України за 25 критеріями, які характеризують демографічну ситуацію і безпеку життя, зайнятість, доходи й видатки населення, витрати міських бюджетів, розвиток міської інфраструктури протягом минулого року.

Місто Вінниця отримало за усіма показниками 668,5 балів, посівши 9 місце і випередивши навіть міста Євро-2012 Донецьк та Львів, також південні мегаполіси Одесу та Сімферопіль.

Високі показники наше місто здобуло за параметрами розвитку міської інфраструктури (враховувалися обсяги міського бюджету розвитку, видатки з міського бюджету на ЖКГ, будівництво, реконструкцію ремонт доріг та ін.), а також за рівнем зайнятості міського населення.