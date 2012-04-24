"Фіат" відправив на лікарняне ліжко 10-річного хлопчика
11:34, 24 квітня 2012Вінниця
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Перебігав дорогу
Вчора близько 12 години на одній з міських вулиць водій автомобіля «Фіат - Діабло» скоїв наїзд на 10 – річного хлопчика.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Дитина потрапила під колеса автівки, перетинаючи дорогу в невстановленому місці. Неповнолітній отримав різні тілесні ушкодження і був госпіталізований до дитячої лікарні.
За цим фактом проводиться перевірка.
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