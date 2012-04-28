У краєзнавчому музеї - ікони на склі

10:56, 28 квітня 2012
Вінниця
0 0

Роботи майстра-земляка О.Ковальчука

У великій виставковій залі Вінницького обласного краєзнавчого музею діє виставка пам’яті відомого вінницького митця, заслуженого художника України Олександра Ковальчука «Життя в образах». На виставці представлено гобелени та ікони на склі, виконані протягом останніх років життя майстра.

Олександр Ковальчук народився у Вінниці в 1962 році, а після закінчення Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва за спеціальністю художній текстиль, став визнаним майстром цього виду творчості. Працюючи в техніці ручного ткацтва, він скрупульозно і з любов’ю фарбував нитки для виготовлення гобеленів, ретельно підбираючи півтони, копітко працював над кожним із шедеврів, вкладав душу в усі свої творіння. Ковальчук не лише втілював закодовану в подільському килимі мудрість предків, майже повністю повторюючи давній подільський орнамент, але й продовжував традиції народної творчості. Незвичайні квіти, ритмо-колористична мозаїка, портрет - багатогранні теми його гобеленів, але знаковою роботою майстра вважається та, що зветься „Дерево життя”, вона несе у собі філософський символ подільського тканого килима.
Є й інша грань таланту художника Ковальчука - ікони на склі. У власній манері Олександр відтворював традиції, сюжети, стиль та манеру виконання, характерні для XVIII століття. На склі оживають вічні образи святих, Богородиці.

Виставка триватиме до 14 травня 2012 р.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter