У краєзнавчому музеї - ікони на склі

У великій виставковій залі Вінницького обласного краєзнавчого музею діє виставка пам’яті відомого вінницького митця, заслуженого художника України Олександра Ковальчука «Життя в образах». На виставці представлено гобелени та ікони на склі, виконані протягом останніх років життя майстра.

Олександр Ковальчук народився у Вінниці в 1962 році, а після закінчення Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва за спеціальністю художній текстиль, став визнаним майстром цього виду творчості. Працюючи в техніці ручного ткацтва, він скрупульозно і з любов’ю фарбував нитки для виготовлення гобеленів, ретельно підбираючи півтони, копітко працював над кожним із шедеврів, вкладав душу в усі свої творіння. Ковальчук не лише втілював закодовану в подільському килимі мудрість предків, майже повністю повторюючи давній подільський орнамент, але й продовжував традиції народної творчості. Незвичайні квіти, ритмо-колористична мозаїка, портрет - багатогранні теми його гобеленів, але знаковою роботою майстра вважається та, що зветься „Дерево життя”, вона несе у собі філософський символ подільського тканого килима.

Є й інша грань таланту художника Ковальчука - ікони на склі. У власній манері Олександр відтворював традиції, сюжети, стиль та манеру виконання, характерні для XVIII століття. На склі оживають вічні образи святих, Богородиці.

Виставка триватиме до 14 травня 2012 р.