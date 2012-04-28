57-річний інвалід втопився на риболовлі
14:32, 28 квітня 2012Вінниця
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Тіло знайшла донька
26 квітня о 16:55 на пункт зв’язку державної пожежної частини № 17 селища міського типу Вороновиця Вінницького району надійшло повідомлення про те, що в селі Лисогора у воді виявили тіло людини.
Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, тіло загиблого знайшла донька.
Зясувалося, що 57-річний чоловік пішов порибалити й не повернувся вчасно додому. Донька загиблого також повідомила, що він страждав на епілепсію та був інвалідом ІІ групи (ампутація ноги).
Що стало причиною смерті - необережність чи хвороба - встановлюють фахівці.
Загалом, з початку року на водоймах Вінниччини сталось 12 випадків необережної поведінки на воді, під час яких загинуло шість осіб.
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