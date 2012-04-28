Область отримала на дітей-сиріт 3.7 млн. гривень

За перший квартал 2012 року Вінницька область отримала стовідсоткову субвенцію з Державного бюджету на виплату соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування.

Про це з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Володимира Барецького повідомилотуправління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Зокрема, пан Барецький зазначив, що за перший квартал ц.р. область отримала з Держбюджету видатки в сумі 3687,6 тис.грн. на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною".