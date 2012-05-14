Вінницькі випускники завтра підуть на хімію

Не встигли відшуміти випускні бали, а претенденти на вступи до вишів вже купують квитки на зовнішнє незалежне оцінювання.

Цьогорічне „Євро” поставило вчорашніх одинадцятикласників у над жорсткі умови, - часу після випускних іспитів на підготовку до ЗНО в дітей фактично не було. Відтак, випускникам залишається покладатись на те, що матеріал з обраних дисциплін добре засвоїли на уроках, а хто мав гроші – під час занять з репетиторами.

Отож, відповідно до наказу Міністра освіти і науки України зовнішнє оцінювання у 2012 році відбудеться вже завтра, - відбудеться тестування з хімії.

Оцінювання з решти дисциплін відбуватиметься у такі дні:17 травня – російська мова, 19 травня – географія, 21 і 22 травня – математика, 24 травня – всесвітня історія, 26 травня – іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), 28 і 29 травня – українська мова та література, 31 травня і 1 червня – історія України, 5 червня – фізика, 7 червня – біологія.

Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти нагадує, що в день проведення зовнішнього незалежного оцінювання з того чи іншого предмета абітурієнт повинен мати при собі документи, які необхідно пред’явити на вході до пункту тестування: сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання; паспорт або інший документ, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті, та запрошення-перепустку для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Початок зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів – 11.00. Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10.15 до 10.50.