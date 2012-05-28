З'ясують, чому вінничани не читають книжок

Проблеми сучасного книгочитання обговорять у книгарні «Є». Там пройде дискусію «Чому не йде?: проблеми рецепції літературного твору сучасним читачем».

Цикл літературних дискусій «книгОгляд» цього разу спробує дати відповідь на досить абстрактне запитання: «Чому не йде?». Чому велика кількість як високої белетристики, так і масової літератури не сприймається сучасним читачем як цінність? Які перешкоди в текстах зустрічає читач недосвідчений і що дратує читача досвідченого? Чи розучилося людство адекватно читати у ХХІ столітті? Як має писати сучасний письменник для того, щоб бути зрозумілим не одній сотні, а мінімум кільком тисячам потенційних читачів? І чи варто орієнтуватися на рівень читацької свідомості мас?

Про це говоритимуть читачі різних категорій, зокрема, Василь Пастушина, Олександр Вешелені, Катерина Калитко та усі ті, хто долучиться до відкритої розмови. Вона відбудеться 29 травня о 18:00 у приміщенні книгарні "Є" за адресою: Вінниця, вул. Соборна, 89