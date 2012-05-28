Діти вчили мам, як ставитися до здоров‘я

Вперше в Україні за сприяння фонду ім.Комен, Українського жіночого фонду та виконкому Вінницької міськради пройшов футбольний турнір на „Кубок небайдужих”. У Вінниці на стадіон місцевої школи № 35 вийшло 8 команд по 20 футболістів. Грали 11-12-річні хлопці – вихованці місцевих спортивних шкіл та футбольних гуртків.

- „Кубок небайдужих” – це гра тих, хто відповідально ставиться до свого здоров‘я, здоров‘я своїх близьких, - говорить співорганізатор турніру Світлана Дубина, голова громадської організації „Вісь”. – А оскільки у всьому світі відомі футболісти завжди грають заради якоїсь ідеї, то ми вирішили нашою грою привернути вагу до раку молочної залози. Діти дуже відповідально поставились до цього. Вони взагалі у такому віці чутливі до інформації, потрібно лише правильно пояснювати. Хлопці брали буклети з інформацією і говорили, що віддадуть їх мамам і бабусям. А в майбутньому вони будуть чоловіками коханих дружин і батьками донечок. Вони мають знати інформацію.

У фіналі футболісти грали з рожевими стрічками на рукавах. Вони є символом протидії раку молочної залози.

Переможцем турніру стали 11-річні хлопці з вінницької спортивної школи ім.Блохіна-Бєланова. Отримали „Кубок небайдужих” і футбольний м‘яч.



