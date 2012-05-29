Вінницькі лісівники наростили виробництво на 20 млн. гривень

Загальний обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства Вінниччини за січень-березень 2012 року склав 57 млн. грн., що на 20 млн. грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

В цілому по області заготовлено 154 тис. м3 ліквідної деревини, в тому числі від рубок головного користування 88 тис. м3, що складає 57% її заготівлі. Із загальної кількості заготовленої деревини: 69 тис. м3 (45%) складає дров’яна деревина для технологічних потреб, майже 50 тис. м3 (32%) – лісоматеріали круглі та 28 тис. м3 (18%) – дрова для опалення.

Провідну роль у заготівлі деревини займають підприємства Вінницького обласного управління лісового господарства. Саме на них припадає 92% обсягу продукції