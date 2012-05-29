Вінницька «ОКС» – достроковий чемпіон України

На стадіоні вінницького Центрального парку культури і відпочинку пройшов шостий, передостанній тур чемпіонату України з хокею на траві серед чоловічих команд.

Центральною грою було вінницьке дербі між лідером «Олімпією-Колосом-Секвоєю» («ОКС») і її найближчим переслідувачем – «ШВСМ-Олімпія-Динамо», основу якого складають гравці молодіжної збірної України. «Динамівці» двічі вели в рахунку, і глядачі очікували гучної сенсації, адже підопічні тренера національної збірної України Павла Мазура цього сезону ще не втрачали очок. Утім, лідеру все ж вдалося вирвати перемогу.

Інші матчі «ОКС» виграв зі значно більш переконливим рахунком: 10:0 у ОСДЮШОР (Вінниця), 10:1 у «ШВСМ-ДЮСШ» (Чернівці) і 20:1 – у «Політехніка» (Коростень). Таким чином «ОКС», яка перемогла у всіх 24 зіграних матчах, за тур до фінішу забезпечила собі золоті нагороди. Срібні медалі також гарантувала собі «ШВСМ-Олімпія-Динамо», яка у ключовому поєдинку за друге місце розтрощила збірну Черкаської області – 7:2.

– У грі з лідером «ШВСМ-Олімпія-Динамо» виглядала дуже пристойно, гравці повністю виконали тренерську установку. У той же час хокеїсти «ОКС» дещо розслабились, сподіваючись на легку перемогу, і це зіграло з ними злий жарт, – каже головний тренер «ШВСМ-Олімпії-Динамо» і молодіжної збірної України Микола Касянчук. – Я був впевнений, що цей матч нам вдасться хоча звести унічию. Проте на фініші гри далася взнаки краща майстерність підопічних Павла Мазура. Кращий бомбардир збірної України Артем Озерський приніс «ОКС» перемогу, реалізувавши штрафний кутовий удар.

Останній, сьомий тур чемпіонату України пройде 7–10 червня у Вінниці.