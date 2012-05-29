У Вінниці найлегше знайти роботу охороннику

29 травня у Вінниці пройшов ярмарок вакансій. Його провів обласний центр зайнятості. Свої пропозиції представили понад 50 місцевих компаній. Майже 90% з них потребують робітничих спеціальностей.

Просто на ярмарку можна було пройти тестування та визначити, яка професія підходить. Працювали кілька центрі з надання консультацій.

- Підходять за консультацією молоді люди до 40-ка років з бажанням змінити професію, - говорить Тетяна Бродовська, начальник відділу активної підтримки безробітних Ленінського центру зайнятості. – А от люди старші за віком просять розказати як правильно скласти резюме, і як успішно пройти співбесіду.

На травень цього року спеціалісти вінницького обласного центру зайнятості провели моніторинг по потребі у спеціальностей. І склали ось такий перелік:

Професії, які не користуються попитом на Вінниччині: політолог, музикознавець, архітектор, перекладач, ювелір, флорист, фотограф, вишивальниця.

Професії в яких є незначна потреба: ветеринар, економіст, лісник, зоотехнік вчитель, фармацевт, покоївка, взуттєвик менеджер, лікар, секретар, годинникар.

Професії, за якими є можливість працевлаштовуватись: водії листоноші кур’єр перукар, юрист, кухар інженери всіх напрямків кухар токар тракторист швачка, фрезерувальник, машиніст екскаватора.

Професії, актуальні на ринку праці Вінниччини: інженери усіх напрямків, охоронники, бармен, офіціант, кухар, муляр, торгівельний представник, продавець, слюсарі, машиністи, бухгалтери.

Сьогодні в області на одне вільне робоче місце претендує 40 осіб. Це найгірший показник з усіх областей України. Середній показник в державі - 9 безробітних на одне робоче місце. Причому 40% вакансій є низькооплачуваними.