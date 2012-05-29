Касирка стала головою сільради

Майже півроку Пултівецька сільська рада була без голови. Її попередній очільник Віктор Шендеренко, який трохи більше року очолював сільраду наприкінці минулого року написав заяву «за станом здоров’я» і достроково склав повноваження. Цьому кроку голови передував конфлікт між ним і апаратом сільської ради та депутатським корпусом.

Вибори сільського голови Путівців були призначені на 27 травня. Свої кандидатури на висунули вісім чоловік: шестеро мешканців села і двоє «варягів» із Стрижавки та Вінниці. На виборах проголосували 71 відсоток виборців.

Підрахунок голосів показав, симпатії людей виявилися на боці касирки Пултівецької сільскої ради Зої Заверухи, члена районної огранізації Партії регіонів. Вона набрала найбільше – 27% голосів і очолить раду. На п’яти їй наступав місцевий підприємець, позапартійний Віктор Сторожук. За нього проголосували 25% селян. На третьому місці землевпорядник Пултівецької сільради, позапартійний Микола Качалапа. Його головою прагнуть бачити 23% виборців. За Віктора проголосували 13 % місцевих мешканців. Решта місцевих кандидатів набрали: 2% голосів оператор заправки нафтобази, позапартійний Василь Ліщун і 6% позапартійний пенсіонер Олександр Завірюха. У вінничанина, позапартійного пенсіонера Олексія Профатило 1% голосів, у стрижавчанина, висуванця Компартії, позапартійного пенсіонера Леонтія Білоуса - 0,1%.