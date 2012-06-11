«Нива» збила трьох неповнолітніх дівчаток
У всіх черепно-мозкові травми
Черепно-мозкові травми та численні переломи отримали троє неповнолітніх дівчат, повертаючись з дискотеки додому. Аварія сталася 10 червня близько опівночі в смт. Чернівці.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
32-річний водій автомобіля «ВАЗ – 21213», рухаючись під гору, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв наїзд на трьох неповнолітніх дівчат.
Потерпілими виявилися 15-річні жительки одного з сіл району.
Як з’ясувалося, подруги поверталися з дискотеки додому. Замість того, щоб йти по тротуару, дівчата вирішили пройтися по проїжджій частині дороги.
Внаслідок ДТП усі троє постраждалі отримали закриті черепно-мозкові травми та переломи.
Наразі дівчата перебувають на лікуванні у районній лікарні.
За висновком медика, водій «Ниви» знаходився у тверезому стані. Автомобіль поставлений на арештмайданчик.
За фактом ДТП проводиться перевірка.