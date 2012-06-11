«Нива» збила трьох неповнолітніх дівчаток

Черепно-мозкові травми та численні переломи отримали троє неповнолітніх дівчат, повертаючись з дискотеки додому. Аварія сталася 10 червня близько опівночі в смт. Чернівці.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

32-річний водій автомобіля «ВАЗ – 21213», рухаючись під гору, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв наїзд на трьох неповнолітніх дівчат.

Потерпілими виявилися 15-річні жительки одного з сіл району.

Як з’ясувалося, подруги поверталися з дискотеки додому. Замість того, щоб йти по тротуару, дівчата вирішили пройтися по проїжджій частині дороги.

Внаслідок ДТП усі троє постраждалі отримали закриті черепно-мозкові травми та переломи.

Наразі дівчата перебувають на лікуванні у районній лікарні.

За висновком медика, водій «Ниви» знаходився у тверезому стані. Автомобіль поставлений на арештмайданчик.

За фактом ДТП проводиться перевірка.