Сто вінничан полетіли на 10 днів у Чорногорію

11 червня о 14.30 з вінницького аеропорту вилетів «Боїнг-737» з сотнею вінничан на борту. Найближчі десять днів вони будуть відпочивати у Чорногорї. Цього дня стартує літнє авіасполучення між Вінницею та чорногорським Тіватом, повідомляє сайт 20 хвилин.

Вінничани мали змогу замовити просто переліт без відпочинку, який обійшовся би 280-350 євро в обидва боки.

- В цьому рейсі не було тих, хто слачував лише за переліт, всі полетіли по повній акційній пропозиції, - каже директор комунального підприємства "Вінницький аеропорт" Ярослав Мазурець. - Літак вилітає точно за розкладом, на відміну, наприклад, від Борисполя, де вильоти можуть затримуватись на кілька годин.

Придбати путівки на 10-денний відпочинок у Чорногорію можна у будь-якому туристичному агентстві Вінниці. Переліт та відпочинок коштує 400 євро. Останній рейс заплановано на середину вересня.