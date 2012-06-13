У Буші відкрили павільйон трипільської культури

У селі Буша, що в Ямпільському районі на Вінниччині, відкрили павільйон Трипільської культури, - повідомляє «Урядовий кур’єр»,

Це вже четвертий музей, який створено на території Державного історико-культурного заповідника.

Землеробські народи в цій місцевості безперервно жили впродовж понад 10 тисяч років. Зокрема на Замковій горі, де було місто-фортеця, археологи відкопали речі чорноліської культури, а майже поряд виявили рештки житла та знаряддя праці трипільської доби. Оскільки знахідки розміщені на території заповідника, їх нікуди не переносили. Над експонатами збудували просторий павільйон зі знаком Тільця (під цим сузір’ям відома доба енеоліту), привели в порядок фрагменти житла, оформили вітрини — і тепер тут зручно предметно вести мову про життя на землі в просторі і часі.

Історична територія в цьому селі становить 120 гектарів. Щороку заповідник відвідують майже 20 тисяч екскурсантів.

— Маємо ще багато планів щодо розширення експозицій та збільшення привабливості нашого села, — зазначив директор Державного історико-культурного заповідника «Буша» Олександр Пірняк. — Зокрема хочемо створити будинок бушанських легенд, яких уже зібрали багато.