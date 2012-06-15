Розкажіть Гройсману, хто сьогодні заб'є в першому таймі

14:45, 15 червня 2012
Вінниця
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На матчі не поїде - бракує часу

Вінницький міський голова Володимир Гройсман вболіватиме за нашу збірну перед телевізором, - поїхати на матчі до інших міст не може через брак часу.

-  Я люблю красивий футбол, - каже Гройсман. -  Не можу сказати, що я фанатичний вболівальник, але я вболіваю на цьому чемпіонаті за нашу збірну. Мені здається що є ряд матчів, які достатньо кваліфіковані, але в мене не завжди є час їх подивитись. Навіть сьогодні  – такий в мене робочий графік – не зможу побачити перший тайм зустрічі нашої збірної з французами.

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