Гройсман дасть гранти на паперові літачки

Конкурсна комісія визначила 15 проектів громадських організацій міста, які отримають фінансову підтримку від мерії для втілення соціально-культурних ідей у життя.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Загалом на конкурс надійшло майже три десятки проектів від громадських організацій обласного центру. Після попереднього розгляду проектів конкурсне журі відібрало 16 найкращих ідей.

Переважна більшість запропонованих проектів будуть впроваджуватися у сфері соціального захисту населення. Втім, було обрано і авторів найкращих ідей щодо роботи з дітьми та молоддю, культурного життя міста та спортивного розвитку.

Відтак, грантову підтримку отримає ГО «Гармонія», яка запропонувала одразу декілька цікавих та гідних уваги проектів «Кожна дитина - особлива» (проект щодо інклюзивної освіти) та проект спрямований на підтримку родин, в яких знаходяться діти з обмеженими фізичними можливостями «З родини йде життя людини».

В цілому, чи не найбільша кількість соціально значимих проектів надійшла саме відносно інклюзивної освіти. Так наприклад, асоціація захисту та допомоги інвалідам «Відкриті серця» запропонувала проект «Шкільне самоврядування як ресурс на підтримку інклюзивного руху в освіті міста Вінниці по створенню моделі «Школа для всіх». Автори проекту запропонували створення сприятливого середовища у закладах освіти для діток з інвалідністю не лише за допомогою пандусів та спеціально обладнаних кімнат, а, в першу чергу, через сприйняття шкільною громадою таких дітей як рівних своїм одноліткам.

Отримають фінансову підтримку міської влади і проекти щодо роботи з дітьми та молоддю. Зокрема, у місті проводитиметься краєзнавча гра «Скарбничка часу», під час якої школярі не лише зможуть проводити цікаво час у розвагах у стилі відомої телевізійної гри «Форт Байяр», а також і дізнаватимуться про історію рідного краю, міста Вінниці тощо. Також у місті буде реалізовано проект літньої школи молодіжної економічної освітньої програми «Лабораторія бізнес-моделювання», де молодь пропонуватиме ідеї для створення бізнесу (краща з яких буде підтримана міською владою).

Із цікавою та досить актуальною ідеєю дозвілля та розвитку молоді виступила обласна молодіжна організація «Вінницький КВН». Вони запропонували провести фестиваль «Вінниця – столиця військово-повітряних сил України». Основна ідея проекту – «відірвати» молодь від комп’ютерів та зробити цікавим їх дозвілля саме на вулиці.

«Раніше дітей неможливо було «загнати» з вулиці до оселі, зараз – навпаки, - говорить Олександр Шемет. – Свого часу ми не знали, що для того, аби пограти у хокей, постріляти з лука потрібно купувати ключку, лук та стріли тощо. Ми все робили власними руками, і це було цікаве та змістовне дозвілля. Мета нашого проекту – зробити так, аби діти знову виходили на двір, розважалися як раніше та спілкувалися між собою, а не через комп’ютер».

У якості розваг Олександр Шемет пропонує проводити майстер-класи по виготовленню паперових літаків, організовувати змагання на швидкість виготовлення, дальність та тривалість польотів тощо, адже нинішня молодь, на відміну від попередніх поколінь, навіть не знає, як із звичайного листка паперу створити літак та інші цікавинки. А для переможців цих змагань буде організовано цікаві пізнавальні екскурсії до музею авіації та на аеродром.

