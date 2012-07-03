Вінничанка – у фіналі «Дитячого Євробачення»

12-річна Олена Гернега – вихованка зразкової майстерні естрадного мистецтва «Зоряна мрія» Міського палацу мистецтв «Зоря» поїде на фінал Дитячого Євробачення, що відбудеться 8 липня в МДЦ «Артек».

В національному відбірковому конкурсі взяли участь 60 юних дарувань, але тільки 21-му з них пощастило потрапити до фіналу.

За словами мами Олени, дівчинка вже має досягнення на конкурсах, зокрема перший її успіх – 3-є місце у міжнародному фестивалі вокального мистецтва «Кришталевий жайвір» у місті Тернопіль у 2009 році. Також були призові місця на фестивалях у Криму – «Кримські хвилі», «Співограй» у Феодосії, «Ялтинський берег». Юне дарування опановує в музичній школі одразу два профілі – фортепіано та хореографію.

За свої творчі здібності вона є неодноразовою стипендіаткою міського голови.

За вимогами конкурсу учасники мали брати участь у створенні власної пісні. Олена виконувала пісню «Щастя поруч», авторами якої є вінничани Андрій та Сергій Марусичі. Відбір приймало компетентне журі у складі музичного продюсера Першого каналу Влада Багинського, викладача вокалу Тетяни Піскарьової, співачки Шаніс та хореографа Марини Підгірної.

Виступ Олени Гернеги можна побачити в Інтернеті на сайті http://www.esckaz.com/jesc//2012///.

Щиро сподіваємося, що пісня із знаковою назвою «Щастя поруч» дійсно принесе Оленці щасливу перемогу, а вінничани підтримають свою землячку 8 липня.

Трансляція фінального відбору буде в ефірі Першого національного каналу.