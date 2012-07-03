Помер ще один хлопчик після аварії

Як стало відомо УНІАН, близько 11 години у реанімаціному відділенні Немирівської районної лікарні помер 6-річний Андрій з села Широка Гребля Калинівського району. Його травми були несумсні з життям. Хлопчик знаходився у машині "Мерседес-Вито", що потрапила у аварію сьогодні о 3.50 ранку біля села Озеро Немирівського району.

Нагадаємо, що внаслідок зіткнення трьох автомобілів - Мерседес, Форд та ВАЗ-2115 - подружжя з Тернополя та їхня 3-річна донька загинула на місці. Вони їхали у машині "ВАЗ-2115". Сімох потерпілих, з яких 5 дітей віком від 3 до 12 років, забрали у Немирівську лікарню.