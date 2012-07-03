Вінницьке молоко стало якіснішим

14:56, 03 липня 2012
Вінниця
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Закупівельна ціна збільшилась на 6 коп

Про це заявив перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан під час засідання робочої групи щодо цінової ситуації на закупівлю молока від господарств населення, яке відбулося 3 липня.

Станом на 2 липня 2012 року середня закупівельна ціна на молоко I ґатунку становить 2, 12 грн/кг, II ґатунку – 1, 92 грн/гк. За червень закупівельні ціни підвищились відповідно на 0, 04 та 0, 06 грн/кг. Про це йдеться у повідомленні управління у спрвах преси та інформації Вінницької ОДА.

- Після перевірок заготівельних пунктів і спецавтотранспорту Томашпільського, Чернівецького, Козятинського, Тиврівського, Погребищенського та Вінницького районів щодо дотримання  під час заготівлі та транспортування молочної сировини було усунуто низку порушень санітарних норм, - сказав Іван Мовчан, -  і зараз більшість автомобілів та приймальних пунктів відповідають вимогам відповідних служб.

Станом на 1 червня 2012 року сільськогосподарським товаровиробникам області за вироблене молоко виплачено компенсації розміром 19, 8 млн. грн., а до спеціального фонду Державного бюджету перераховано 10, 7 млн.грн., які будуть спрямовані на виплату дотацій в галузі тваринництва.

- За 5 місяців поточного року 17 молокопереробними підприємствами області нараховано по спеціальному режиму оподаткування до спеціального фонду Державного бюджету на виплату дотацій товаровиробникам молока ПДВ в сумі 35, 7 млн. грн, - уточнив заступник голови облдержадміністрації Володимир Борецький.

Результатом здійсненої роботи стало покращення якості як вихідної продукції молокозаводів області, так і сировини, що гарантує безпеку споживача.

- Основною причиною, яка заважає стабільній ситуації на ринку молока, є стихійна і недобросовісна заготівля та наявність посередників, – наголосив Іван Мовчан. - Єдиним правильним рішенням для забезпечення стабільної ситуації на ринку молока області є чітко обумовлені на договірній основі стосунки між заводом та виробником сировини з обов’язковим повним облаштуванням пунктів заготівлі молока.

Керівникам молокозаводів відведено термін до 10 днів для облаштування заготівельних пунктів, які відповідатимуть всім нормам.

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